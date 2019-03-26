Ученые обвинили Нибиру в мощных магнитных бурях

Магнитные бури могут быть вызваны планетой Нибиру

Три мощные вспышки на Солнце возмутили магнитное поле нашей планеты и вызвали ухудшение состояние здоровья у многих метеочувствительных людей.

По мнению уфологов, аномальная активность Солнца началась не просто так – сильнейшие магнитные бури вызвала таинственная Нибиру, давно уже грозящая гибелью человечеству. До конца марта планета Х продолжит облучать магнитными волнами Землю: люди могут страдать от резких головных болей, беспричинной усталости, учащения сердцебиения, приступов депрессии или агрессии.

Эксперты считают, что Нибиру "вспыляет Солнце", провоцируя вспышки на нашем светиле. Солнечная активность, в свою очередь, влияет на состояние здоровья людей. И хотя никаких доказательств появления "Звезды смерти" рядом с Землей не существует, уфологи упорно продолжают настаивать на том, что инопланетная гостья подбирается к нашей планете, подготавливая конец света.

Читайте такжеНе останется ничего живого: раскрыта главная тайна НибируСпециалисты обращают внимание на то, что на Земле резко активизировалась вулканическая активность, а в разных уголках нашей планеты очевидцы снимают все больше и больше фото и видео, на которых запечатлены таинственные объекты.

Напомним, март 2019, с точки зрения частоты и интенсивности магнитных бурь, оказался крайне насыщенным месяцем. Последняя магнитная буря была зафиксирована 24 марта, а уже 27 и 28 марта ожидаются новые магнитные бури.

Магнитные бури: симптомы и как пережить

Магнитные бури часто провоцируют:

сонливость или, наоборот, бессонницу;

внезапное ухудшение самочувствия,

раздражительность,

рассеянность внимания.

В эти дни прежде всего стоит обратить внимание на питание. В дни магнитных бурь нужно избегать переедания – оно повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Читайте такжеКак помочь себе при магнитных буряхКандидат медицинских наук, врач Виктор Сидоренко говорил, что во время магнитных бурь, в первую очередь, страдают центральная нервная система и сердечно-сосудистая системы человека, растет количество инфарктов, инсультов, гипертонических кризисов, увеличивается количество смертей.

По словам психолога Ирины Чуевой, для того, чтобы организм как можно меньше реагировал на погодные и геомагнитные изменения, необходимо укреплять свое здоровье. "Ведите здоровый образ жизни, правильно питайтесь, не забывайте про полноценный отдых и прогулки на свежем воздухе", – рассказала Чуева.