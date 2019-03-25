"Убийца" Netflix, новые iPad Air и iPad mini: Apple презентует новые продукты

Apple показывает новые продукты / Фото: Reuters

В Театре Стива Джобса Apple 25 марта начала презентацию своих новых продуктов.

Пользователи могут увидеть долгожданные новинки: видео-стриминговый сервис, которому прогнозируют статус "убийцы" Netflix, и сервис Apple News — своеобразный iTunes для новостей. Видео опубликовано на официальном сайте компании.

По задумке руководства, помогут вывести компанию из финансового кризиса, связанного с падением интереса к айфонам.

Также ожидается, что будут показаны новые гаджеты, в том числе AirPower и iPod touch 7 c беспроводным зарядным чехлом.

Журналистам разослали приглашения с фразой It's show time. Что можно перевести как "Время для шоу".

Интерпретировать это можно как анонс сервисов, которые станут конкурентами для Netflix, Amazon, HBO.

Apple давно проявляет интерес к кино-индустрии, потрачено около $1 млрд на контракты с голливудскими звездами и производство видео-контента. Также ведутся переговоры о закупке уже готовых сериалов и шоу.