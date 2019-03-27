"Болезни цивилизации": диетолог рассказала, полезно ли вегетарианство

Вегетарианство укрепляет здоровье, подчеркнула Оксана Скиталинская / 1zoom.ru

Вегетарианство полезно для здоровья, что подтверждается результатами многочисленных научных исследований, заявила врач-диетолог Оксана Скиталинская.

Она подчеркнула, что вегетарианство может быть нескольких видов: лактовегетарианство - когда в рационе присутствуют продукты молочного происхождения; ововегетарианство - когда в рационе присутствуют яйца и веганство - когда исключены все продукты животного происхождения.

"Здоровым является лакто- и ововегетарианство, когда в небольшом количестве присутствуют кисломолочные продукты и яйца, а основу рациона составляют все другие продукты растительного происхождения. Веганство также возможно, но если человеку более 25 лет, и если он регулярно проверяет содержание определенных жизненно важных микроэлементов (железа, витамина D, В12 и цинка)", - подчеркнула эксперт во время чата в Главреде.

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Диетолог также добавила, что современный человек употребляет чрезмерное количество мяса, и от этого у него огромное количество болезней цивилизации, которые укорачивают жизнь.

"Поэтому, чем более вегетарианский наш рацион, тем здоровее мы и наша планета, и тем гуманнее жизни", - резюмировала Скиталинская.

Напомним, ранее Скиталинская развенчала популярный миф о пользе красного сухого вина.