"Это не земной самолет": над Аляской засняли НЛО

27 марта 2019, 09:59

В ВВС США уже заявили, что это не их рук дело.

НЛО над Аляской
НЛО над Аляской / Скриншот с видео

На Аляске, в городе Анкоридж, засняли очередное НЛО.

По словам очевидцев, таинственный объект имел огромный размер и был красного цвета. На кадрах видно, как за ним тянутся две струйки черного дыма.

В ВВС США уже заявили, что это не их рук дело: пресс-секретарь Эрин Итон близлежащей Объединенной базы Элмендорф-Ричардсон заверила, что заснятый объект не имеет к ним никакого отношения.

Представители Федерального управления гражданской авиации добавили, что объект на видео не был самолетом, и что в это время они не получали никаких сообщений о проблемах авиации.

В то же время директор находящегося в Вашингтоне Национального центра сообщений об НЛО Питер Дэвидсон уже назвал объект видео "высотным реактивным авиалайнером с следами за ним".

Ранее сообщалось, что в американском городе Техас житель заснял НЛО, которое пролетало над верхушками деревьев, и поделился фотографиями объекта в Сети.

Напомним, МКС засняла на камеры белые НЛО. Официальные специалисты запись не прокомментировали.

Как сообщалось, в конце апреля в Британии во время грозы с неба упал неизвестный объект, есть видео. Британцы теряются в загадках – что это может быть.

Напомним, норвежскому фотографу удалось заснять несколько светящихся НЛО. Снимки были сделаны в ночь с 13 на 14 апреля этого года.

Кроме того, в Таиланде на трассу средь бела дня перед авто рухнуло "НЛО". Момент падения зафиксировал авторегистратор.

А в США пилоты двух самолетов одновременно увидели НЛО. Опубликованы записи переговоров капитанов лайнеров и фото. 

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Аляска НЛО
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