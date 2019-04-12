Экспедиция на Марс и путешествия в другие галактики: астролог рассказал о дальнейшем освоении космоса человеком

Дело Маска будет работать, как часики, и вскоре люди отправятся на Марс, прогнозирует Влад Росс / spacex.com

12 апреля – Международный день полета человека в космос. Именно 12 апреля 1962 года летчик-космонавт Юрий Гагарин стал первым человеком в мировой истории, который совершил полет в космическое пространство.

По моим прогнозам, через 4300 лет, когда начнется Эпоха Стрельца, эпоха межзвездного пространства, мы все улетим, все будем бороздить просторы космоса.

К тому времени, вероятнее всего, Земля будет истощена и непригодна для жизни. Людям просто придется открывать новые планеты. И хотя это звучит фантастически, однако даже Нострадамус предсказывал, что земляне будут открывать дальние космические пространства.

Стрелец – это эпоха открытия новых звезд, планет и пространств. В Эпоху Стрельца найдутся планеты, которые будут очень похожи на Землю. Найдутся возможности, чтобы через "черные клапаны" (червоточины, "заячьи норки") моментально попадать в другие галактики и измерения. В каком-то смысли мы сами станем НЛО. Так, например, за две секунды мы легко сможем оказаться в системе Сириуса.

А что касается ближайшего будущего, то после соединения Юпитера и Сатурна в знаке Водолея, а потом и вхождение в него Плутона, начнутся полеты на Марс. Это будет где-то в 2025-2027 годах. Наиболее вероятно это будет, когда Уран войдет в Близнецы, а это произойдет в 2027 году. Уран символизирует это космос, ракеты, а Близнецы – это путешествия в иные миры. В это время состоится первая экспедиция на Марс. Так что ждать осталось недолго.

Я думаю, что Илон Маск скоро приведет человечество к этому, его дело будет работать, как часики. Но для многих, кто отправится на Марс, это путешествие будет билетом в один конец. Хотя у нас много экстремалов, которые не захотят возвращаться на Землю.

Влад Росс, астролог, специально для "Главреда"

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