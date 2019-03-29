Дивный цветок: Топ-3 мешающих сексу мифов о влагалище

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Вагина (она же влагалище) − женский орган, вокруг которого за всю историю человечества сложилось едва ли не больше всего мифов и заблуждений.

Эксперты портала Здоровья 24 постарались разоблачить самые популярные вагинные мифологемы.

Миф № 1. Девственная плева надежно закрывает точку входа во влагалище. На самом деле плева бывает разной (и потолще, и потоньше) и часто имеет небольшие отверстия для слива менструальной крови. Далее, если эта преграда достаточно эластичная, то крови при первом сексе может не быть вовсе.

Читайте также"Глубокое искусство": художница создала серию снимков своей вагиной. ФотоМиф №2. Все половозрелые женщины способны на секс. Давно уже зафиксировано во всех справочниках термин вагинизм – непроизвольный спазм мышц, запирающих вход во влагалище. Соответственно, если он случается, то проникновение пениса или фаллоимитатора становится практические невозможным. Причем у одних вагинизм возникает уже даже при мысли о сексе, а у других − только при реальной перспективе пенетрации.

Миф №3. Короткий пенис не способен подарить удовольствие от секса. В среднем влагалище имеет глубину в районе десяти сантиметров. Соответственно, такой "норки" вполне достаточно, чтобы в ней разместился стандартный пенис длиной в 14 сантиметров. Более крупные же мужские достоинства вызывают дискомфорт во время интима. Далее, все нервные окончания и рецепторы, отвечающие за удовольствие от секса, расположены в двух-трех сантиметрах от входа во влагалище. Поэтому длина пениса не играет никакой роли в получении сексуального кайфа.

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