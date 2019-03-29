Почему во взрослом возрасте так быстро идет время: ученые объяснили феномен

Время / 1zoom.ru

Физик Адриан Бежан из Университета Дьюка (США) объяснил феномен, почему во взрослом возрасте время идет быстрее, чем в детстве.

По словам Бежана, с годами сильно меняется отношение человека к окружающему миру и ко времени в том числе.

"В детстве нам казалось, что дни гораздо длиннее из-за того, что за этот период любопытный разум ребенка получал массу новых впечатлений, узнавал что-то ранее неизвестное. "Постаревший" разум не может обрабатывать информацию так быстро, как это делает разум ребенка. Поэтому скорость восприятия ментальных образов с каждым годом сильно понижается", - цитирует Бежана BigPicture.

Предположение Адриана Бежана можно подтвердить и с точки зрения офтальмологии. Глаза человека постоянно находятся в движении, и как только они заканчивают обрабатывать одно изображение, сразу же переключаются на другое. Эти движения называются саккадами, а небольшие паузы между ними, во время которых глаз задерживает свое внимание на определенном образе, — фиксациями.

Так вот, глаз взрослого человека совершает в среднем от трех до пяти саккад в секунду с фиксациями длительностью 200-300 миллисекунд. У детей "паузы" между саккадами гораздо короче, поэтому за тот же отрезок времени их глаза могут "считывать" большее количество изображений.

Объясняется это тем, что с годами мозг человека медленнее обрабатывает информацию, которую передает ему сетчатка глаза. Если говорить простыми словами, этот процесс чем-то похож на замедленную фотосъемку. Человеческий глаз постоянно делает различные кадры и отправляет их "на обработку" мозгу. У детей паузы (фиксации) между кадрами гораздо короче, чем у взрослых.

Поэтому взрослые люди и воспринимают происходящее иначе — события, которые они успевают зафиксировать между "кадрами", создают иллюзию, что время течет быстрее.

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