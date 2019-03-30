Судьбоносный месяц: астролог рассказал, кому ловить удачу в апреле

Павел Глоба дал новый астрологический прогноз / Whats-Your-Sign

Известный астролог Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которым в апреле 2019 года повезет.

По его словам, людей, родившихся под знаком Тельца, ожидает успех в делах, а также хорошая финансовая прибыль. В то же время астролог не советует хвататься сразу за все начинания. Достижению целей, по его словам, должен способствовать четкий план, сулящий ощутимый доход.

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Для Раков второй месяц весны может стать поистине судьбоносным месяцем, убежден астролог. "Рвите неугодные связи в работе. У вас уже есть перспективные предложения. На смену всему изжившему себя придет новое, интересное, достойное. Дерзайте, звезды с вами заодно", - советует он.

И наконец для Стрельцов апрель готовит неожиданные, но приятные перемены и сюрпризы. Павел Глоба не исключает приобретение недвижимости, переезд на новое местожительство. Он добавил, что Стрельцам предстоят только приятные хлопоты, однако это время лучше провести в кругу семьи, при этом стоит задуматься об отпуске или интересном путешествии, пишет g2019.su.

Напомним, ранее астролог рассказал, какие знаки Зодиака ждут подарки судьбы.