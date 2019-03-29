Переход на летнее время 2019: легкие способы уменьшить стресс

29 марта 2019, 14:08

Значительная часть населения стран, в которых меняют время, тяжело переносит перевод часов, узнали журналисты.

Журналисты выяснили, что для уменьшения стресса от перехода на летнее время стоит меньше пить кофе
Для того, чтобы уменьшить стресс от перехода на летнее время, стоит меньше пить кофе, выяснили журналисты / 1zoom.ru

Уже совсем скоро украинцам предстоит пережить переход на летнее время — переводят часы в Украине 2019 в ночь на воскресенье, 31 марта, уменьшить стресс от перевода стрелок часов можно легкими способами.

Чтобы уменьшить стресс для организма из-за перевода стрелок часов, в частности, стоит позавтракать питательными блюдами, сообщает ТСН со ссылкой на медиков.

По данным издания, сделать меньшим стресс, который провоцирует перевод часов, может утренняя прогулка и уменьшение количества выпитого кофе.

"Всего в мире более 70 стран и территорий, которые регулярно переводят стрелки часов… статистика позывает, что 15% населения стран, где меняют время, тяжело переносит такие изменения…", — говорится в сюжете.

Другие страны отказались от перехода с зимнего на летнее время и наоборот по разным причинам. "Одни просто не хотят этого делать, другие — приняли такое решение по религиозным убеждениям. Так, в Японии, Южной Корее, Китае считают, что играться с временем человеку нельзя, это могут делать только высшие силы…", — отмечается в материале.

Напомним, в Украине перевод часов на летнее время пройдет 31 марта в 3 часа ночи, стрелки часов переведут на один час вперед. На зимнее время в нашей стране переходят в конце октября — стрелки часов переводят на один час назад.

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летнее время перевод часов
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