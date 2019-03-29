Переход на летнее время 2019: легкие способы уменьшить стресс

Для того, чтобы уменьшить стресс от перехода на летнее время, стоит меньше пить кофе, выяснили журналисты / 1zoom.ru

Уже совсем скоро украинцам предстоит пережить переход на летнее время — переводят часы в Украине 2019 в ночь на воскресенье, 31 марта, уменьшить стресс от перевода стрелок часов можно легкими способами.

Чтобы уменьшить стресс для организма из-за перевода стрелок часов, в частности, стоит позавтракать питательными блюдами, сообщает ТСН со ссылкой на медиков.

По данным издания, сделать меньшим стресс, который провоцирует перевод часов, может утренняя прогулка и уменьшение количества выпитого кофе.

"Всего в мире более 70 стран и территорий, которые регулярно переводят стрелки часов… статистика позывает, что 15% населения стран, где меняют время, тяжело переносит такие изменения…", — говорится в сюжете.

Другие страны отказались от перехода с зимнего на летнее время и наоборот по разным причинам. "Одни просто не хотят этого делать, другие — приняли такое решение по религиозным убеждениям. Так, в Японии, Южной Корее, Китае считают, что играться с временем человеку нельзя, это могут делать только высшие силы…", — отмечается в материале.

Напомним, в Украине перевод часов на летнее время пройдет 31 марта в 3 часа ночи, стрелки часов переведут на один час вперед. На зимнее время в нашей стране переходят в конце октября — стрелки часов переводят на один час назад.