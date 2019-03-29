Сама Украина исчезнет: карпатские мольфары рассказали, когда украинцы захватят США и Канаду

Карпатские мольфары предсказали исчезновение Украины

Карпатские мольфары предсказывают исчезновение Украины.

Так, известный гуцульский мольфар Михаил Нечай считает, что украинская земля после всех военных событий надолго пропитается трупным запахом. После чего Украины в ее нынешнем виде и на той же территории уже никогда не будет.

Новую Украину украинские эмигранты построят на территории Северной Америки – после распада США и Канады. Столица новой державы будет на месте нынешнего Торонто.

А другой известный мольфар Гой (Андрей Атаманюк) предвещал гибель Москвы и смерть Путина.

Стоит отметить, что ранее и астрологи, давая прогнозы на 2019 год, заявляли, что тяжелые времена ждут Путина.

"Во-первых, у него неблагоприятная Луна. Это значит его внутреннее эмоциональное состояние. Тот самый "черный лебедь", про который все так много говорят, он заложен в его карте. Это неожиданное, внезапное, неординарное событие, которое приведет к печальным последствиям для него", – заверила Людмила Халанская.

Читайте также"В МВД нет колдунов и мольфаров": у Авакова потроллили СБУ из-за прослушки ЗеленскогоВ свою очередь гуцульский маг Орест Стафийчук предсказал экономический расцвет Украины после того, как та займет нейтральную политическую позицию. Но случится это лишь после долгих переговоров между враждующими украинскими кланами и представителями иных государств.

Ведунья Магдалена обещает, что в 2019 году стоит ждать лишь первых положительных сдвигов в политической сфере страны. А вот до полного преображения пройдет еще как минимум 15 лет.

Закарпатский мольфар Орест Стафийчук также пророчит Украине расцвет. А еще – возвращение Крыма и окончание войны на Донбассе.

Если по китайскому гороскопу 2019 год будет Годом Свиньи, то по славянскому календарю это Год Парящего Орла. О том, что в 2019-м ожидать всем представителям славянского годослова — читайте в нашем материале Год Парящего Орла: что ждет славян по гороскопу 2019 года.

Напомним, астрологи рассказали, когда Украину ждет "фантастический расцвет". Эксперты вычислили самые сильные года для нашей страны.

Ранее астролог рассказала, что ждет Крым. Полуостров не станет украинским, полагает эксперт.

Также астрологи рассказали, когда закончится война на Донбассе. Эксперты вычислили, когда в России начнется разрушение существующей системы.

Напомним, наследница легендарного мольфара рассказала, когда в Украине наступит мир. Особенно тяжелыми будут май и июнь 2019 года, говорит провидица.

Кроме того, известная ясновидящая сказала, в каком году Украина должна расцветать. По словам собеседницы, проблемы в украинском государстве должны продолжаться на протяжении семи лет.