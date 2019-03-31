Ученые рассказали, как сохранить сексуальное здоровье после 30-ти

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Женщины после 30 лет выходят на пик сексуальности. Однако качество их интимной жизни напрямую зависит от того, как хорошо они узнали особенности своего тела.

Такое сообщение опубликовано в специализированных медицинских изданиях. По словам гинекологов и сексопатологов, самый впечатляющий интим у женщины случается в "опасные" для зачатия дни (из-за особенностей гормональной системы).

Далее, если дамы желают иметь секс, но "заведение" детей отложить на потом, то опасность гормональных контрацептивов несколько преувеличена. Более того, в отдельных случаях противозачаточные таблетки защищают онкологические заболевания (причем даже некоторое время после окончания курса контрацепции.

Затем, медики отмечают, что современные контрацептивы легко снижают болевые ощущения в критические дни и даже помочь в излечении некоторых гинекологических заболеваний.

Напомним, ранее ученые выяснили, от каких сексуальных фантазий женщины заводятся сильнее всего. До этого исследователи рассказали, почему женщины перестают хотеть секса.