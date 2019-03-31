Ученые рассказали, как сохранить сексуальное здоровье после 30-ти

Заезженный, конечно, штамп, но после "тридцатника" половая жизнь сразу начинает играть новыми гранями.
Женщины после 30 лет выходят на пик сексуальности. Однако качество их интимной жизни напрямую зависит от того, как хорошо они узнали особенности своего тела.
Такое сообщение опубликовано в специализированных медицинских изданиях. По словам гинекологов и сексопатологов, самый впечатляющий интим у женщины случается в "опасные" для зачатия дни (из-за особенностей гормональной системы).
Далее, если дамы желают иметь секс, но "заведение" детей отложить на потом, то опасность гормональных контрацептивов несколько преувеличена. Более того, в отдельных случаях противозачаточные таблетки защищают онкологические заболевания (причем даже некоторое время после окончания курса контрацепции.
Затем, медики отмечают, что современные контрацептивы легко снижают болевые ощущения в критические дни и даже помочь в излечении некоторых гинекологических заболеваний.
Напомним, ранее ученые выяснили, от каких сексуальных фантазий женщины заводятся сильнее всего. До этого исследователи рассказали, почему женщины перестают хотеть секса.