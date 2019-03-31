Кровь стынет в жилах: названы жестокие маньяки, садисты и убийцы среди знаков Зодиака

Стала известна статистика уровня опасности людей по знаку Зодиака / Imenno

Проанализировав информацию о датах рождения самых жестоких преступников за всю историю Америки, ФБР подготовило реальную статистику уровня опасности людей по знаку Зодиака.

Согласно опубликованной информации, первое место в своеобразном рейтинге преступников занимают Раки. В исследовании отмечается, что люди, рожденные под этим знаком, отличаются излишней эмоциональностью и вспыльчивостью. При этом их бурный характер особенно проявляется в любовных делах. Отмечается, что ревность Раков нередко переходит границы, а гнев застилает глаза, и в этот момент они готовы на что угодно. И лишь после того, как градус эмоций спадет, Раки понимают, что наделали, но уже бывает слишком поздно.

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Еще одним опасным знаком Зодиака стали Скорпионы. Среди них нередко можно встретить опасных и жестоких личностей. Скорпионы бывают слишком неуравновешенными и даже неадекватными. Специалисты ФБР отмечают, что из-за этого они способны на ужасные поступки и преступления. При этом отмечается, что самые опасные преступники рождались преимущественно в ноябре, причем им свойственен особый садизм и жестокость.

Также нередко внушают трепет и ужас Стрельцы. Они способны на масштабные преступления. Как подчеркивается в исследовании, мысли о превосходстве над остальными могут полностью заполонить сознание представителей этого знака Зодиака и подвигнуть на жестокие преступления, убийство. Важно помнить, что если Стрельцы затеют опасное дело, то их уже ничего не остановит, пишет Lifter.

Напомним, ранее астрологи назвали колдунов и магов среди знаков Зодиака.