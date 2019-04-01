Ученые развенчали заблуждения по поводу секса

Занятие сексом / kratko-news.com

Несмотря на то, что интимная жизнь людей сейчас уже изучена вдоль и поперек, в их познаниях о сексе по-прежнему хватает пробелов.

Западные медики-сексопатологи опубликовали небольшую подборку интересных фактов об интимных игрищах. В первую очередь, мужской половой орган, хоть и не имеет кости внутри, все равно подвержен переломам, разрывам и растяжениям во время интенсивного секса.

Далее, в редких случаях, но остается возможность зачатия ребенка при анальном сексе. Причем иногда даже при условии вагинальной девственности партнерши.

Мастурбация не несет какого-то серьезного время организму и, более того, помогает человеку максимально изучить особенности своего тела.

Напомним, ученые развенчали популярный миф об оральном сексе. Позднее в Сети появился топ-3 мешающих сексу мифов о влагалище.