Ученые установили две самых частых причины появления рака груди / ТСН

Ожирение и алкоголь назвали самыми и частыми причинами развития рака груди у женщин.

Одного бокала в день достаточно, чтобы попасть в зону риска, пишет Medical Express со ссылкой на выводы австралийских ученых. При этом на долю ожирения приходится 17 500 случаев рака груди, алкоголя – 11 600 случаев.

Еще в 7% рак был вызван гормональными препаратами, которые применялись в течении пять лет во время менопаузы.

Напомним, после ряда исследований американские ученые ранее выяснили, что одна из самых популярных пищевых добавок повышает риск возникновения у человека онкологии. Исследования показали, что изготавливают эту добавку из продуктов нефтепереработки.

Также сообщалось, что горячий чай приводит к раку в 90% случаев. Главред писал, при какой температуре нужно пить этот напиток. Соответствующее исследование длилось десять лет.