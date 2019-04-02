Диетолог сказала, что нельзя есть больным раком

В рационе онкобольных не должно быть сахара, сообщила диетолог / Сегодня

Врач-диетолог Оксана Скиталинская сообщила, что онкобольным людям нужно исключить из рациона сахар, поскольку рак его "любит".

Глюкоза питает раковые клетки, наполняет энергией и способствует их распространению по организму, рассказала эксперт во время чата на Главреде.

По словам собеседницы, состояние людей, больных раком, также ухудшает жареная пища и продукты, которые стимулируют воспаления, в частности, те в которых есть омега-6 жирные кислоты (ряд масел — подсолнечное, кукурузное и соевое).

"Основу рациона онкобольных должны составлять легкоусвояемые продукты с большим количеством фитонутриентов (биологически активные компоненты — Ред)., то есть фитонутриентов, которые содержатся в продуктах растительного происхождения: ягоды, зелень, орехи, семена, а также специи, в частности, куркума, имбирь, чеснок, лук", — отметила эксперт.

Врач добавила, что больным раком стоит есть продукты, которые улучшают детоксикационную функцию печени — брокколи, свежую капусту.

Читайте такжеМолодость, несмотря на возраст: эксперт-диетолог назвала самые полезные для организма продукты"Особенно следует обращать внимание на продукты, имеющие яркую окраску: отдавать предпочтение яркой тыкве, красной капусте и фиолетовому луку", — заявила диетолог.

"Если состояние и вес больного позволяют, полезно проводить дни воздержания от пищи, когда пациент употребляет только воду. Но это желательно делать под наблюдением врача", — сказала эксперт.

Ранее Оксана Скиталинская говорила, что украинцы мало живут, поскольку неправильно питаются, в частности, едят слишком много сладостей, изделий из белой очищенного муки, и имеют плохие привычки.