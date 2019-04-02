Врач рассказала, почему вредно заниматься сексом в воде

2 апреля 2019, 02:53

Оказывается, баловаться сексом в воде - не очень хорошая в плане здоровья идея.

Секс в воде / Ivona - bigmir)net

Каждый эпизод секса в воде неблагоприятно влияет на женское здоровье, поскольку увеличивает вероятность развития цистита [заболевания мочеполовой системы - Главред].

Об этом заявили уролог Дарья Чернышева в комментарии 24-му каналу. По ее словам, совмещение купания и секса — громадный шанс "заработать" цистит.

Кроме того, интим в воде, вопреки устоявшемуся мифу, не предохраняет от нежелательной беременности, а также не защищает от венерических заболеваний.

Читайте такжеУченые и медики обнаружили новую пользу для здоровья от секса"Кто как представляет себе использование презерватива под водой? Несмотря на то, что это очень "скользко", так еще и не слишком надежно" – рассказала Чернышева.

Кроме того, она отметила, что вода смывает естественную смазку и, соответственно, провоцирует сухость влагалища и дополнительные травмы слизистых оболочек.

Напомним, ранее врач рассказала, могут ли женщины прожить без секса без вреда для здоровья. До этого ученые установили, чем полезен для здоровья регулярный секс "по любви".

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