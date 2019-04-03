"Невероятно, но факт": ученые рассказали, почему мужчины отказываются от секса

3 апреля 2019, 06:10

Вот так вот - не все мужчины, оказывается, похотливые животные, готовые всегда и везде к сексу.

Иллюстративное фото / АиФ

Как утверждают сексологи, утверждение о том, что абсолютно все мужчины никогда не откажутся от возможности заняться сексом, на самом деле достаточно далеко отстоит от действительности.

Такое сообщение опубликовали западные специализированные СМИ. По их информации, мужчины, особенно долго состоящие в отношениях, могут отказаться от интима ради какого-нибудь другого занятия по таким причинам:

1)слабый темперамент;

2) возраст;

3) недосып и усталость от работы;

4) плохое питание и неправильный образ жизни;

5) гормональный сбой;

6) стресс, депрессия и прием антидепрессантов;

7) болезнь;

8) злоупотребление спортом или творчеством;

9) отсутствие тяги к сексу из-за обиды на партнершу и ссоры;

10) страх из-за критики;

11) походы "налево".

Напомним, ранее ученые рассказали, какие ошибки в сексе мужчины допускают чаще всего.  До этого они рассказывали, чем опасно для мужчин отсутствие секса.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
отказ секс интим мужчины
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

06:32
Путин оказался самым большим неудачником на выборах в Украине – Los Angeles Times
06:10
"Невероятно, но факт": ученые рассказали, почему мужчины отказываются от секса
05:54
Выходные в апреле 2019: когда и как украинцы отдыхают 10 дней Видео
05:16
Порошенко не удастся преодолеть разрыв с Зеленским во втором туре – эксперт
04:48
Какая музыка поможет защититься от укусов комаров Видео
04:30
Горячая штучка: Ким Кардашьян поддержала сестру сексуальным фото
04:09
Благовещение 2019: все суеверия дня – от денежных до примет для зачатия
03:41
Еще не все пропало: политолог оценил шансы Тимошенко на парламентских выборах
02:57
Звезда сериала Кухня оголилась для фото
01:39
Зеленский или Порошенко: социлог спрогнозировала результат победы кандидатов в президенты Видео
01:10
Экс-сотрудница сорвала покровы тайны с индустрии порно
00:47
Украина на границе с Румынией строит ограждение: местные жители перекрыли дорогу Видео
00:26
Порошенко пойдет на все, чтобы остаться у власти - политтехнолог
00:09
В России семья затравленной за письмо Путину девочки решила вопрос с жильем
02 апреля, вторник
23:45
В Сети спорят из-за откровенного конкурса красоты в КПИ, фото18+ Фото Видео
23:26
"Молчите и завидуйте": Каспаров ответил российским критикам президентских выборов в Украине Видео
23:08
Искореним старые кадры: в команде Зеленского предложили реформу ГПУ, СБУ и ДФС
22:55
Книжное аутодафе: священники публично сожгли книги о Гарри Поттере и Сумерки Видео
22:35
"Ты меня узнаешь полюбе": Потап и Mozgi номинированы на престижную мировую премию Видео
22:20
"Не узнал вас без одежды": Никитюк ошеломила поклонников голыми фото из ванной Фото Видео
22:02
"Мы окружены": Хабиб Нурмагомедов рассказал, о чем говорил с Путиным Видео
22:00
Экс-супруг Началовой выиграл у нее суд по делу о 20 млн
21:46
Евангелие и селянские вилы, сумки Dior и Chanel: что задекларировали главные политики Украины Видео
21:13
Жириновский собрался присоединять юго-восток Украины к России Видео
20:45
За полет Бойко и Медведчука в Москву будут отвечать пограничники и авиаслужба
20:41
Члена ЦИК нашли повешенной: что известно
20:08
Жертвы обстрела на Донбассе: погибла пулеметчица и доброволец Видео
19:57
В Одессе молдавский консул попался на взятке
19:39
В Украине собрались строить автоматизированные многоэтажные парковки
19:27
Социолог оценила вероятность Майдана в случае поражения Зеленского Видео
19:25
Не стало великого лётчика-испытателя мнение
18:42
Букмекеры со всего мира сошлись во мнении по результатам второго тура выборов Фото Видео
18:40
Почти 3 триллиона: Ирина Луценко "не по приколу" обсчиталась с потерями ПриватБанка Фото Видео
18:03
Тепло откладывается до выходных: антициклон принесет ночные морозы Видео
17:55
Конституционный суд разрешил переименовать Днепропетровскую область – СМИ
17:35
Новый валютный тренд: в НБУ дали неожиданный прогноз по курсу доллара в Украине Видео
17:28
"Женя, подберите слюни": Гладковский назвал причины иска в суд на миллиардера Черняка
17:15
Стокгольмский арбитраж принял неожиданное решение по спору Газпрома и Нафтогаза
17:10
Пограничники отчитываются об активном обустройстве украинско-российской границы
16:47
В Минобороны рассказали, кого не коснется весенний призыв-2019
16:40
Станислав Кондрашов провёл опрос: насколько хорошо избиратели разбираются в политике пресс-релиз
16:28
Глубокое декольте и стройные ноги: Настя Каменских завела сеть сексуальным фото
16:25
Специальный трейлер Мстители: Финал на русском: показана трогательная встреча Тони Старка и Капитана Америка Видео
16:10
Тимошенко о результатах выборов: "мы потеряли один шанс, но есть другой"
15:25
"Было очень тяжело": знаменитый футболист пожаловался на расизм на украинских стадионах
15:16
"Старые политики - отработанный материал": Политолог объяснил, почему Зеленский разгромил конкурентов
14:43
Застрелил рэпера и зарезал его фанатов: в сети появилось жуткое видео убийства Nipsey Hussle Видео
14:35
"Общество злобных уродцев": Алексей Панин в Сети "наехал" на всех жителей России
14:22
Нафтогаз похвастался привлечением страхового покрытия на 1 млрд долларов из КНР Видео
13:55
Снег в апреле: синоптик предупредила о заморозках, но обнадежила новым потеплением Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться