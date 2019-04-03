"Невероятно, но факт": ученые рассказали, почему мужчины отказываются от секса

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Как утверждают сексологи, утверждение о том, что абсолютно все мужчины никогда не откажутся от возможности заняться сексом, на самом деле достаточно далеко отстоит от действительности.

Такое сообщение опубликовали западные специализированные СМИ. По их информации, мужчины, особенно долго состоящие в отношениях, могут отказаться от интима ради какого-нибудь другого занятия по таким причинам:

1)слабый темперамент;

2) возраст;

3) недосып и усталость от работы;

4) плохое питание и неправильный образ жизни;

5) гормональный сбой;

6) стресс, депрессия и прием антидепрессантов;

7) болезнь;

8) злоупотребление спортом или творчеством;

9) отсутствие тяги к сексу из-за обиды на партнершу и ссоры;

10) страх из-за критики;

11) походы "налево".

Напомним, ранее ученые рассказали, какие ошибки в сексе мужчины допускают чаще всего. До этого они рассказывали, чем опасно для мужчин отсутствие секса.