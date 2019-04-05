Медики составили топ-5 самых абсурдных мифов о сексе

5 апреля 2019, 05:12

По словам медиков, секс окружен кучей мифов - порой довольно абсурдным.

Секс той Амазон
Секс. Иллюстративное фото / Elite Daily

Несмотря на то, что давно уже "отгремели бои" сексуальной революции и везде есть гигантское количество информации об интиме, половые акты по прежнему окружает солидное количество мифов и заблуждений.

Западные сексопатологи составили топ-5 самых дикий мифов по поводу секса, не имеющих ничего общего с действительностью.

Миф № 1. Беременность возможна только тогда, когда женщина испытывает вагинальный оргазм.

Еще древние римляне полагали, что оплодотворение никак не может пройти без сокращений влагалища во время оргазма. На самом же деле, беременность и оргазм не влияют друг на друга никак.

Миф№2. Все люди, с которыми женщина занималась сексом, влияют на ее будущее потомство.

Такое заблуждение даже имеет красивое и загадочное название "телегония", но вот с реальностью пересечений она не имеет.

Читайте также"Это нормально, даже если человеку 5 лет": секс-педагог развенчала мифы о мастурбацииМиф №3. Клиторальный оргазм – признак несозревшего женского организма. Это заблуждение запустил в широкий оборот основоположник психоанализа Зигмунд Фрейд. Он был убежден, что неспособность женщины испытывать оргазм исключительно благодаря стимуляции вагины − признаком незрелости. Фрейд полагал, что, едва женщина достигает половой зрелости, то ее чувствительность "смещается" от клитора к влагалищу. Однако это миф и достаточно вредный – до сих пор большинство дам утверждают, что не испытывают оргазма без стимуляции клитора.

Миф №4. Секс во время месячных приводит к тому, что женщина потом родит ребенка с отклонениями. Особенно отличились на этом поприще французы. Их медики были уверены, что малыш, зачатый во время секса при месячных, будет "хилым, апатичным и умирающим, подверженным множеству болезней". Но это заблуждение.

Миф№ 5. Мастурбация/онанизм вредят здоровью и приводят к серьезным болезням. Существует заблуждение, что потеря сексуальной энергии, фригидность, импотенция, слабость, паралич конечностей, болезни органов дыхания, слабоумие, эпилепсия, приступы ярости, амнезия, и даже слепота могут стать последствием мастурбации. Однако это миф. Онанизм/мастурбации не могут серьезно навредить организму.

Напомним, ранее в Сети появился топ-3 мешающих сексу мифов о влагалище. До этого медики развеяли самые популярные мифы о сексе в презервативе

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