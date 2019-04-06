"Не конец света": эксперт предупредил, когда каждый день будут катастрофы

Земле грозят катастрофы, но не конец света, сообщил эксперт / 1zoom.ru

Руководитель международной философской школы "Древнее тайное знание" Игорь Мехеда сообщил, что с 2011 года до 2025-го заканчивается определенный большой старый период и начинается новый.

Конец старого периода не должен быть апокалиптичным, но каждый день будут катастрофы, рассказал эксперт ТСН.

По словам собеседника, через три года сложатся маленькие изменения, и люди увидят, что живут в абсолютно в другом мире, — должен измениться политический строй разных государств.

"С 2011 до 2025 заканчивается определенный большой старый период и начинается новый. Но это не должно быть апокалиптично, это каждый день будут катастрофы… ", — заявил Мехеда.

Ранее уфологи предупредили, что на Пасху (Воскресение Христово, в 2019 году отмечается 28 апреля) будет конец света — планета Нибиру разобьет Землю, как пасхальное яйцо.