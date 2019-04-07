Врачи назвали продукты, вызывающие сонливость

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Неправильно подобранный обед или перекус на рабочем месте может стать причиной снижения трудоспособности, сонливости и апатии. Об этом в интервью ГолосUA рассказала врач Виктория Савицкая.

Главное правило при выборе блюд в течение рабочего дня – пища не должна быть слишком тяжелой. Кроме того, есть желательно небольшими порциями, так как при переедании в силу физиологических факторов начинает клонить в сон.

"После обильной трапезы организм "отягощен" большим количеством пищи и потому все силы брошены на ее переваривание. То же касается и тяжелой пищи, наиболее "сонливой" из которой являются сладости, особенно пирожные, тортики, бисквиты и т.д. Как только мы позволяем себе кусочек кремового десерта, резко меняют уровень глюкозы в крови, — а это быстро "утомляет" наш организм. Не можете отказаться от сладкого — ешьте его очень маленькими порциями и лучше в первой половине", — говорит врач.

Также не нужно злоупотреблять и жареным мясом красных сортов. Желудок переваривает его около 8 часов, и потому все это время вы можете чувствовать "тяжесть" и даже усталость. Лучше всего отдавать предпочтение овощам и фруктам, овсяному печенью и сухофруктам, легким кашам, а чтобы быстро взбодрится, выпейте чашку зеленого чая или свежий апельсиновый.

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