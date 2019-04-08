Стало известно, когда в Украине будет первый весенний звездопад

Звезды в небе / http://spacetelescope.org

С 16 по 25 апреля украинцы смогут увидеть первый звездопад этой весной. Метеорный поток под названием Лириды считается одним из самых зрелищных.

Своего пика весенний звездопад достигнет в ночь на 23 апреля. За один час в ночном небе будет пролетать до 20 "падающих звезд". Их скорость составит 48 километров в секунду. Если погода позволит, наблюдать звездопад можно будет даже без специального оптического оборудования.

Метеоры потока Лириды белые и довольно быстрые. Они появляются в небе яркими вспышками. Для наблюдений метеорного дождя ни телескоп, ни бинокль не потребуются, говорят специалисты.

Ранее были опубликованы яркие фото из разных стран звездопада Персеиды.