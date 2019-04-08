Названа самая опасная группа крови

Анализ крови / Reuters

Люди с четвертой группой крови (самой редкой, которая встречается примерно у 4% населения мира) оказались особенно склонными к развитию проблем с памятью и мышлением. Об этом сообщает Health.info.

Ученые из медицинского колледжа при университете штата Вермонт (США) в течение 3,5 лет наблюдали состояние здоровья более 30 тысяч человек. Данные 495 человек, у которых после начала исследования появились признаки нарушения памяти и когнитивного расстройства, сравнили с данными 587 человек, не имевших таких проблем.

Анализ показал, что у людей с первой группой крови снижен риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, которые повышают вероятность возникновения проблем с памятью и развития деменции.

Медики отметили, что люди с четвертой группой крови, наоборот, оказались на 82% более склонны к развитию проблем с памятью и мышлением, чем люди с другой группой крови.

Ученые также изучили уровень VIII-ого фактора – свертывание крови участников исследования. Как выяснилось, наиболее высоким этот показатель был у людей с четвертой группой крови. Так, у людей с повышенным уровнем этого фактора склонность к развитию когнитивных нарушений на 24% больше по сравнению с теми, у кого уровень свертывания крови был ниже.

Ранее кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский обнародовал результаты анализов, которые сдал утром 5 апреля.