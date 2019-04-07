Смертоносный удар Нибиру: стал известен сценарий уничтожения Земли

Нибиру готовит смертоносный удар/ David Reneke

В Сети поднялась целая волна пророчеств и предсказаний, посвященных вероятному смертоносному удару планеты Нибиру, в результате которого на Земле не выживет никто.

Как утверждают ученые, уже 21 апреля "планета Х" приблизится к Солнцу, после чего "планета смерти" зависнет таким образом, что полностью перекроет доступ солнечного света к Земле.

Конспирологи уверены, что это спровоцирует моментальный эффект замерзания Земли, при этом в результате падение температуры воздуха на планете достигнет абсолютного нуля и составит -237 градусов по Цельсию.

Читайте такжеНибиру устроит апокалипсис: ученые предупредили – Земля в смертельной ловушкеВпрочем, представители традиционной науки спешат уверить обеспокоенное сообщество и утверждают, что опасность минует человечество, потому что Земля не может достигнуть абсолютного нуля, и полное замерзание ей уж точно не грозит.

По словам специалистов, Земля имеет свой источник тепла, и его температура превышает показатель в 6 тыс. градусов по Цельсию. К тому же, абсолютный температурный минимум не фиксировался даже в космосе.

Напомним, ранее ученые рассказали, когда ждать конца света.