Ученые рассказали, какие ошибки интимной гигиены "гробят" женское здоровье

Женская гигиена / Likar.info

Причиной многих проблем и неприятных заболеваний в интимной сфере у дам обычно становится неправильная гигиена.

Такое сообщение опубликовал портал Колобок. По их словам, гинекологи не рекомендуют использовать для интимной гигиены мыло и гели для душа.Это вызвано тем, что 95-98% здоровой микрофлоры влагалища составляют лактобактерии, которые участвуют в создании своеобразного защитного барьера для половых органов. А основный продукт жизнедеятельности интимной системы - молочная кислота, разрушаемая щелочью, которой хватает в мыле и гелях для душа.

Кроме того, гинекологи не рекомендуют дамам слишком активно мыться в душе. Регулярная чистоплотность приведет к вымыванию здоровой микрофлоры и, опять-таки, к нарушению кислотно-щелочного баланса. Потом из-за этого возникают грибковые заболевания, инфекции и воспалительные процессы.

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