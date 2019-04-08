Ученые выяснили, в каком возрасте сколько секса нужно людям

8 апреля 2019, 04:23

Оказывается, уровень полового влечения у людей заметно скачет в течение лет.

фантазия, секс
Иллюстративное фото / makeitinny.com

Группа ученых из США установили количество секса, необходимое для людей из разных возрастных групп. 

По информации исследователей, люди в возрасте от 18 до 30 лет  имеют высокий уровень полового влечения, поэтому и могут заниматься сексом минимум два раза в неделю (112 раз в год). Для людей в возрасте от 30 до 40 лет нормой считается 86 половых актов в год. После 40 лет сексуальное влечение снижается ровное вдвое и секс в среднем случается около 40 раз год.

Однако ученые не рекомендуют вовсе избегать секса, поскольку  это крайне вредит здоровью, особенно мужскому. Кроме того, известно, что близость снижает скорость старения организма и продлевает срок жизни.

Напомним, ранее ученые рассказали, в каком возрасте женщине нужно начинать заниматься сексом - для того, чтобы случился максимально яркий оргазм. Позднее психотерапевт рассказала, в каком возрасте женщины больше всего хотят секса.
 

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