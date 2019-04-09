Медики рассказали, чем опасно для организма воздержание от секса

9 апреля 2019, 03:18

Что ж, оказывается, аскетичная и высокоморальная жизнь железного здоровья не гарантирует.

Секс
Секс. Иллюстративное фото / World Professional News

Группа ученых и медиков из США после долгих исследований выяснили степень угрозы, которую создает отказ от секса для здоровья человека.

Как сообщается в западных специализированных СМИ, в случае, если люди долго воздерживаются от интима, то у них могут происходить гормональные сбои, катастрофически падать половое влечение, а также осуществляться негативное влияние на психику индивида.

Далее, среди преимуществ постоянного и качественного секса медики выделяют замедление старения организма – благодаря более масштабной выработке окситоцина (окситоцина). Кроме того, благодаря сексу усиливается ток крови в теле, сокращается риск сердечно-сосудистых недугов, а также снижается уровень стресса.

Напомним, ранее ученые рассказали, как можно поправить здоровье регулярным сексом.  Кроме того, они выяснили, сколько можно заниматься сексом без вреда для здоровья.

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