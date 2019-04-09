Нытики и страдальцы: названы знаки Зодиака, которые любят жаловаться

Знаки Зодиака_астрология / rabstol.net

Рыбы, Весы, Раки и Тельцы признаны астрологами главными нытиками, страдальцами и плакальщиками.

На первом месте вечно страдающих знаков Зодиака - Рыбы. Они так хорошо умеют это делать, что зачастую и сами теряют четкие грани, разделяющие их истинные страдания от манипуляций. Жалобы Рыбы используют в качестве инструмента, помогающего им получать желаемое.

На втором месте любителей пожаловаться - Раки. Им все время не хватает сострадания, доброты, любви и участия близких людей. Если личная жизнь не складывается по четкому сценарию представителей этого знака, они впадают в самую настоящую депрессию.

Читайте такжеКатастрофический месяц: названы главные неудачники апреля среди знаков ЗодиакаВесы в основном страдают из-за несправедливости. Вечный вопрос Весов - почему в мире есть место только для пробивных, наглых, непорядочных и бесчестных людей? Представители этого знака не ищут конкретное решение своей проблемы. Решать, значит, бороться, а они не умеют, не желают и не будут этого делать.

Нытье и причитание Тельцов зачастую связано с их высокими запросами. Свое счастье они меряют деньгами. Тельцы всегда найдут людей, у которых материальных благ больше и их жизнь выглядит роскошней. Им всегда всего мало, потому что запросы растут быстрее доходов.

Ранее астролог назвал четыре знака Зодиака, которым повезет в апреле-2019.