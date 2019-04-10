Плазменная "бомбардировка": ученые предупредили – Земле грозит огненный дождь

Солнце может стать источником смертельной опасности / NASA

Земле грозит новая опасность, которая может быть вызвана энергией плазменного дождя, выбрасываемого Солнцем.

По данным ученых из Католического университета Америки, высвободившаяся энергия небесного светила с запредельной температурой может обрушиться на Землю в виде бури.

Как рассказали эксперты, часть взрывающейся плазмы на Солнце выбрасывается в открытый космос, а другая часть обрушивается обратно в виде плазменного дождя, однако вскоре может произойти серия крайне интенсивных выбросов.

При этом опасность для Земли заключается в том, что даже наименьшие вспышки на Солнце могут катастрофически повлиять на жизнь всего человечества.

Напомним, ранее ученые предупредили о том, что Земля попала в смертельную ловушку.