Сексолог назвала виды оргазмов у женщин

У женщин может быть семь видов оргазмов, сообщила сексолог / med2live

Сексолог Ольга Василенко сообщила, что у женщин возможны семь видов оргазмов, в частности, случайный и петтинговый.

Оргазм у всех возникает из головы, а способы его достижения могут быть очень разными, рассказала эксперт Здоровью 24.

Собеседница отметила, что случайный оргазм можно почувствовать, в частности, во сне, из-за сильного волнения и перенапряжения.

Василенко добавила, что петтинговый оргазм случается с партнером во время разных ласк, но без самого полового акта. Также есть мастурбационный оргазм, который достигается при разных способах мастурбации.

Читайте такжеМедики составили топ-5 самых абсурдных мифов о сексеСексолог сообщила, что также женщины могут чувствовать миотонический и миокомпрессионный оргазмы.

Миотонический оргазм достигается в результате сжимая мышц тазового дна, а миокомпрессионный при сжатии ногами, зажиме подушки или одеяла, трения о разные поверхности.

"Коитальный — оргазм во время коитуса без дополнительной стимуляции эрогенных зон (клитора в том числе). Этот вид и называют вагинальным. Паракоитальный оргазм — во время коитуса с дополнительной стимуляцией эрогенные зоны (клитора, ануса, сосков и т.д.)", — объяснила эксперт.

Ранее психолог и сексолог Екатерина Федорова сообщила, что есть пять причин, по которым женщины идут на измену. Психолог отмечала, что первая причина, по которой женщины решаются на измену, — отсутствие стойкой эмоциональной связи с партнером.