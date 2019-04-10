Назван рецепт безопасного энергетика

Если смешать молочную сыворотку с соком — получится безопасный энергетик, сообщила Ульяна Супрун / myfitness.pl

Временно восстановленная в должности исполняющего обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила, что в домашних условиях можно сделать безопасный энергетик — необходимо смешать молочную сыворотку с соком.

Молочная сыворотка является лучшим источником минералов, написала чиновница в Facebook.

По ее словам, из стакана сыворотки организм человека может получить четверть дневной нормы кальция и фосфора, также в ней есть цинк, калий и магний.

"Если вам нужно мобилизоваться, выпейте фильтрованный кофе и стакан (хотя и не полезного) сока. Это будет эквивалентно кофеину и сахару энергетика, но с природными антиоксидантами кофе, витаминами и без сомнительных добавок", — посоветовала Супрун. Ранее ученые Гарвардского университета провели исследования и выяснили, что питье газировки повышает вероятность смерти человека в раннем возрасте в связи с развитием рака, болезней сосудов или сердца.