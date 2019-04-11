Названы симптомы развития злокачественной опухоли

Есть пять симптомов развития очень злокачественной опухоли, сообщил доктор Евгений Комаровский / Скриншот

Доктор Евгений Комаровский сообщил, что есть пять симптомов, которые могут свидетельствовать о развитии меланомы — очень злокачественной опухоли, возникающей из клеток, входящих в состав родинок.

Первым симптомом, с помощью которого можно заподозрить развитие меланомы, является асимметрия родинки, написал эксперт в Instagram.

По словам Комаровского, второй симптом — края родинки, если они ровные — это нормально.

Также доктор назвал ряд параметров, которые присущи здоровым родинкам, а их нарушение может свидетельствовать о развитии меланомы: окраска — цвет должен быть однородным, размер — безопасный размер — менее 6 мм, динамика — родинка не должна быстро расти.

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