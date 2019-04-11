Надвигаются сразу две мощнейшие магнитные бури апреля 2019: как справиться

Надвигаются сразу две мощнейшие магнитные бури апреля 2019 / replyua.net

Сильные магнитные бури в апреле 2019 начнутся с 12-го числа.

На 12 и 18 апреля ученые прогнозируют мощнейшие магнитные бури месяца. В промежутке между этими датами геомагнитная обстановка также будет не слишком спокойной.

При этом пик магнитной бури 12 апреля придется на полдень, а вот магнитная буря 18 апреля пика своей активности достигнет еще рано утром.

В особой зоне риска находятся люди со слабым иммунитетом (а в весенний период – это практически каждый) и те, кто страдает хроническими заболеваниями. Даже полностью здоровые люди почувствуют изменения атмосферы Земли: их ждут перепады настроения и раздражительность, возможны бессоница и головокружения.

Медики советуют людям в эти дни отложить все тяжелые и интенсивные дела и на всякий случай держать под рукой нужные лекарства.

Симптомы при магнитных бурях

Магнитные бури часто провоцируют:

сонливость или, наоборот, бессонницу;

внезапное ухудшение самочувствия,

раздражительность,

рассеянность внимания.

Магнитные бури: что делать

В частности, прежде всего стоит обратить внимание на питание. В дни магнитных бурь нужно избегать переедания – оно повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Подробнее читайте в нашем материале Как помочь себе при магнитных бурях.

Кандидат медицинских наук, врач Виктор Сидоренко говорил, что во время магнитных бурь, в первую очередь, страдают центральная нервная система и сердечно-сосудистая системы человека, растет количество инфарктов, инсультов, гипертонических кризисов, увеличивается количество смертей.

По словам психолога Ирины Чуевой, для того, чтобы организм как можно меньше реагировал на погодные и геомагнитные изменения, необходимо укреплять свое здоровье. "Ведите здоровый образ жизни, правильно питайтесь, не забывайте про полноценный отдых и прогулки на свежем воздухе", – рассказала Чуева.