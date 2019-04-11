Ученые рассказали, как "омолодить" память на 40 лет

11 апреля 2019, 08:37

Еще необходимы дополнительные изыскания, прежде чем метод электрической стимуляции мозга может быть официально утвержден в качестве способа укрепления рабочей памяти в пожилом возрасте.

Электроток
Электроток / Amperof

Стимулирование мозга людей старше 60 лет слабым электрическим током может заставить функционировать их рабочую память не хуже, чем у 20-летних.

Как сообщают Рубежи здоровья, автор нового исследования, доктор Роберт Рейнхарт из Бостонского университета, полагает, что его эксперимент примечателен тем, что в его результате улучшение рабочей памяти у пожилых людей сохранялось в течение почти часа после окончания стимуляции мозга, чего невозможно было достичь в более ранних исследованиях.

Электрический ток подавался через плотно прилегающий к голове колпак, который также контролировал мозговые волны каждого участника. По словам Рейнхарта, для участников исследования этот ток ощущался как легкое покалывание или зуд в течение примерно 30 секунд. После этого кожа привыкала к воздействию тока.

Идея исследователей состояла в том, чтобы улучшить связь между передним отделом префронтальной коры и левым отделом височной коры головного мозга, поскольку ритмы активности в этих двух областях не синхронизированы друг с другом у людей пожилого возраста. Таким образом, исследователи применили ток к этим двум областям мозга. По словам Рейнхарта, результаты эксперимента представили новые доказательства того, что нарушение связи между этими областями приводит к потере рабочей памяти с возрастом.

Исследование включало 42 участников в возрасте около 20 лет, а также еще 42 участников в возрасте 60-76 лет. В рамках теста они должны были посмотреть сначала на первое изображение на экране компьютера, затем на пустой экран в течение трех секунд, а потом рассмотреть второе изображение, которое было либо идентичным первому, либо слегка измененным. После этого испытуемые принимали решение, были ли изображения одинаковыми.

Во время фиктивной стимуляции мозга старшая группа была менее точной в результатах теста, чем младшие участники. Однако во время настоящей стимуляции мозга электрическим током пожилые люди показали такой же хороший результат, как и молодые добровольцы. Это улучшение наблюдалось у участников в зрелом возрасте в течение не менее 50 минут после окончания стимуляции, после чего исследователи прекратили тестирование.

Ранее кандидат наук по физическому воспитанию и спорту Владимир Кормильцев сообщил, что для повышения умственной активности человеку необходимо систематически выполнять физические упражнения.

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