В мире начала распространяться новая опасная инфекция

Инфекция / УНИАН

По миру начала распространяться новая устойчивая к препаратам инфекция.

Как сообщает National Geographic, одна из причин этого - повсеместное применение антимикробных средств, что приводит к развитию устойчивости у бактерий, теперь же оказалось, что подобное явление наблюдается и у грибков.

Один из подобных грибков обнаружен в больницах по всему миру и способен убить людей, которые контактировали с ним, за 90 дней. Это вызывает у медиков опасения по поводу возможности возникновения новой эпидемии.

Грибок Candida auris был открыт в Японии 10 лет назад, но с тех пор он успел появиться на всех континентах, кроме Антарктиды. На данный момент зарегистрировано 587 случаев заражения только в США. Грибок может заразить кого угодно, но наиболее уязвимы люди с ослабленным иммунитетом.

Ранее сообщалось, что к 2050 году от инфекций, вызванных устойчивыми микроорганизмами, ежегодно будут погибать 10 миллионов человек.