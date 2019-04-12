Диетологи назвали самые сытные продукты

Морепродукты / Seafoods

Диетологи рекомендуют употреблять продукты, которые надолго обеспечивают ощущением сытости, и одновременно снабжают организм полезными веществами – витаминами и минералами.

Как сообщает healthinfo.ua, в перечень продуктов с длительным "эффектом сытости" попал картофель. Одной средней картофелины, запеченной в мундире или отварной в сочетании с овощным салатом, будет достаточно для полноценного и сбалансированного обеда, Картофель можно сочетать с сыром или нежирными сортами рыбы, - но не с жирным мясом.

Также специалисты посоветовали чаще употреблять на обед продукты, богатые йодом. Все морепродукты, включая доступную морскую капусту и водоросли, морскую соль, способствуют правильной работе обмена веществ, щитовидной железы, что отражается на аппетите и весе.

Помимо этого, держать аппетит под контролем и не переедать эффективно помогают орехи, в особенности миндаль, и цитрусовые.

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