Ученые обнаружили останки ранее неизвестного древнего человека

Кости / omsk.sledcom.ru

Международная группа ученых обнаружила останки ранее неизвестного древнего человека, названного Homo luzonensis. Малые размеры костей указывают на то, что это еще один карликовый вид гоминини, похожий на "хоббитов" Homo floresiensis.

Как сообщает Lenta.ru, он обитал на Филиппинах несколько десятков тысяч лет назад, что меняет сложившуюся картину миграций доисторических людей из Африки.

Новая находка включает кости стопы, фрагменты рук, бедренную кость и зубы. Останки принадлежат как минимум трем индивидам — двум взрослым и ребенку. Они напоминают кости Homo sapiens, однако имеют отличия. Премолярные зубы имеют признаки, наблюдаемые у человека прямоходящего Homo erectus и австралопитеков, а моляры похожи на зубы человека современного типа, но имеют меньшие размеры.

Кроме того, фаланги стопы более изогнуты, чем у H.sapiens, и напоминают фаланги австралопитеков, населявших Африку 2-3 миллиона лет назад. Из-за своих карликовых размеров эти люди были похожи на "хоббитов" Homo floresiensis.

Ранее сообщалось, что уроженка Марокко, постоянно живущая в Объединенных Арабских Эмиратах, убила сожителя из ревности и зажарила его останки.