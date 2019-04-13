Британские ученые придумали новый "рецепт молодости"

Рецепт молодости / Утро

Чтобы замедлить процессы старения, нужно пить красное вино и заедать черным шоколадом. К такому выводу пришли химики-исследователи из Эксетерского и Брайтонского университетов в Великобритании.

Как сообщают Экономические новости, одной из причин, почему человек становится более восприимчивым к заболеваниям, является накопление в тканях стареющих клеток.

А химические соединения, которые содержатся красном вине и черном шоколаде, частично решают эту проблему. Такими же полезными свойствами обладает красный виноград и черника.

С помощью этих продуктов можно не только лечить старые клетки, но и восстанавливать их и возвращать некоторые функции молодых.

Кроме вина и шоколада, важнейшими продуктами в "тарелке долголетия" являются практически все овощи и фрукты. Чтобы как можно дольше оставаться энергичным и бодрым, их нужно есть каждый день. Еще одним продуктом, способным "отодвинуть" старость, считаются белые грибы.

Ранее ученые назвали занятие, способное продлить молодость человека.