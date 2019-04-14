Угроза Апокалипсиса: ученые раскрыли зловещую тайну Нибиру

Нибиру движется по эллиптической орбите / Daily Express

Загадочная планета Нибиру, об опасности которой предупреждали астрологи, снова терзает умы фаталистов, экстрасенсов и конспирологов.

Согласно новому прогнозу, "планета смерти" максимально приблизится к Земле 28 апреля, когда христиане будут праздновать Пасху.

Как отмечают Факты, украинские ученые считают – возможно, планета и есть, но никакие телескопы к ней пока не дотягивают.

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"Астрономы успокаивают: на то, что Нибиру угрожает Земле, пока ничего не указывает. Не угрожают нашей планете и астероиды. Наука пошла так далеко, что их можно зафиксировать за 20 лет до приближения к Земле. Японцы пошли еще дальше – они изобрели межпланетную станцию, которая может долетать до поверхности астероидов: брать образцы почвы и менять направление движения. Поэтому, конец света в очередной раз переносится", - сказано в материале журналистов.

Отмечается, что легенда о таинственной Нибиру началась с барельефа шумеров: якобы с необычайной точностью древние люди изобразили Солнечную систему: кроме 8 существующих планет, указана еще и 9 – неизвестная.

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Как утверждают многие исследователи, Нибиру движется не по кругу, а по эллиптической, вытянутой орбите и раз в 3600 лет пересекается с Землей.

Однако существуют и более немыслимые теории. Экстрасенсы и астрологи считают, что Нибиру таки столкнулась с Землей, однако это произошло в параллельном мире.

"Так или иначе, но исследования продолжаются. Если же теория ученых о существовании Нибиру подтвердится, то придется пересматривать много оснований и в астрономии, и в астрологии. Но, например, эксперты NASA утверждают, что Нибиру пока так и не встретили", - добавили журналисты.

Напомним, ранее ученые рассказали, когда ждать конца света.