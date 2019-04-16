Тантрический секс и накал страстей: астролог рассказал, чего ждать от полнолуния 19 апреля

16 апреля 2019, 06:15

Полнолуние открывается возможность для кардинальных перемен.

полнолуние
Влад Росс рассказал о предстоящем полнолунии

Предстоящее в пятницу, 19 апреля, полнолуние будет поистине уникальным, заявил известный астролог Влад Росс.

Он прогнозирует в этот день высокий энергетический накал, перипетии страстей и окно возможностей.

"В полнолуние на небе сложится тау-квадрат на Сатурн с Плутоном с заходящим узлом. Поэтому могут прийти люди из прошлого. На них следует обратить особое внимание. Особенно, если они были как-то связаны с карьерой, с финансами, с помощью, с какими-то сексуальными историями", - подчеркнул астролог в материале на uaportal.com.

Влад Росс обратил внимание, что в это полнолуние открывается возможность для кардинальных перемен, особенно эмоциональных, в частности, в отношениях мужчины и женщины.

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"Поскольку Венера все еще будет находиться в зодиакальном знаке Рыб, возможна "романтизация" отношений. Возможны яркие сексуальные встречи, мощный всплеск энергетики, доходящей чуть ли не до уровня тантрических практик", - прогнозирует он.

По его словам, люди, которые найдут друг друга на этой неделе имеют шанс стать источником энергии и эмоционального дополнения друг для друга.

Энергетически сильное полнолуние, ведущее к переменам и к совершенно новому источнику жизни, является предвестником чего-то абсолютно нового, чего доселе не было, добавил Влад Росс.

Напомним, ранее астролог рассказал, кому ловить удачу в апреле.

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астролог Влад Росс полнолуние астрологический прогноз
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