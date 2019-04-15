Психологи рассказали, какой цвет одежды делает женщин максимально сексуальными

Сексуальная девушка / kiev.vgorode.ua

Группа ученых-психологов из США после долгих исследований установили, одежда какого цвета делает женщин максимально сексуальными в глазах мужчин.

Такое сообщение было опубликовано в западных специализированных СМИ. В исследовании ученых принимали участие 120 мужчин-американцев. Их попросили посмотреть снимки женщин с одеждой разного цвета. Большинство мужчин сошлись на том, что красивее остальных им кажутся дамы в красном. В частности, такие женщины вызвали у участников исследования желание немедленного секса.

Напомним, ранее ученые назвали самые популярные сексуальные фантазии мужчин и женщин. До этого психотерапевт рассказала, в каком возрасте женщины больше всего хотят секса.