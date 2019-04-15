Психологи рассказали, какой цвет одежды делает женщин максимально сексуальными

15 апреля 2019, 04:57

Оказывается, от цвета одеяний напрямую зависит сексуальность дам.

Сексуальная девушка
Сексуальная девушка / kiev.vgorode.ua

Группа ученых-психологов из США после долгих исследований установили, одежда какого цвета делает женщин максимально сексуальными в глазах мужчин.

Такое сообщение было опубликовано в западных специализированных СМИ. В исследовании ученых принимали участие 120 мужчин-американцев. Их попросили посмотреть снимки женщин с одеждой разного цвета. Большинство мужчин сошлись на том, что красивее остальных им кажутся дамы в красном. В частности, такие женщины вызвали у участников исследования желание немедленного секса.

Напомним, ранее ученые назвали самые популярные сексуальные фантазии мужчин и женщин. До этого психотерапевт рассказала, в каком возрасте женщины больше всего хотят секса.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
одежда секс женщины цвет интим мужчины
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

04:57
Психологи рассказали, какой цвет одежды делает женщин максимально сексуальными
04:06
Британская превратила себя в ожившую секс-куклу: опубликованы фото
02:13
Для украинцев открыли безвиз в популярную среди туристов страну Азии
02:01
"Меня обвиняют ущербные духом": Волочкову раскритиковали за поддержку Путина
01:34
Красная горка в 2019 году: когда и как празднуют Видео
01:03
Эксперты проанализировали мимику и жесты кандидатов в президенты Видео
00:42
Цены ползут вверх: эксперты рассказал о подорожании "пасхальной корзины" в Украине Видео
14 апреля, воскресенье
23:55
"Риск потерять независимость": эксперт спрогнозировал наступление Украины на Донбассе Видео
23:32
В Украине задержали ехавшего в Киев на работу подчиненного Гиви
23:05
"Езжайте в Украину": российский певец ответил критикующим власть соотечественникам
22:39
Врезались в дерево, вылетел двигатель: в Польше в жутком ДТП погибли украинцы
22:16
В Москве умерла вдова экс-президента Югославии
22:06
Оксана Муха Видео досье
21:44
В городах Украины появились провокационные билборды Порошенко Фото Видео
21:18
"Еще многое нужно сделать": Гройсман озвучил планы на парламентские выборы
20:50
"Мы сходим с ума": Усик попросил соотечественников не смотреть телевизор Видео
20:24
В России Брежневу лишили звания украинской певицы
20:02
"Я украинец!": чемпиона Беленюка назвали россиянином
19:48
Порошенко на публике спел для Зеленского: опубликовано видео Видео
19:26
У Зеленского отреагировали на слухи о возможном роспуске Рады Видео
18:55
"Это митинг": в штабе Зеленского прокомментировали дебаты Порошенко на Олимпийском Видео
18:29
Анджелина Джоли и Бред Питт перестали быть мужем и женой
18:28
Эксперт рассказал, почему Порошенко приказал "заняться" Медведчуком
17:58
Порошенко пообещал отменить в Украине должности губернаторов
17:33
"Ганьба": на Ровенщине священника УПЦ МП вытолкали из церкви Видео
17:28
В центре Киева "заминировали" гостиницы и ТЦ: подробности
16:47
Предвыборные дебаты Порошенко на Олимпийском: основные тезисы Видео
16:25
Порошенко объявил об увольнении скандального "чиновника от разведки" Сергея Семочко
15:38
Боевики "ДНР" возжелали поставить памятник убитому главарю Захарченко
15:25
Порошенко рассказал о своей скандальной рекламе с Путиным Видео
14:45
Порошенко рассказал, сколько будет ждать Зеленского для дебатов на Олимпийском Видео
14:11
В Сети показали жесткое видео к пятилетию со дня начала войны на Донбассе Видео
14:00
Предвыборные дебаты на Олимпийском: трансляция Видео
13:19
У Ломаченко прояснили ситуацию с полученной в бою против Кроллы травмой
12:53
Громкая отставка в АП: курировавший спецслужбы генерал-лейтенант Кондратюк заявил об уходе Фото Видео
12:35
"Все тело в засосах": юную бывшую любовницу Гуфа изнасиловали в ночном клубе
12:22
У Порошенко нашли причину не идти на дебаты с Зеленским Видео
11:59
Стрельба у посольства Украины в Лондоне: очевидцы рассказали подробности Видео
11:56
"Ущербные духом": Волочкова вызверилась на всех своих критиков
11:34
"Это прямое вмешательство": В России разъярились из-за передачи Киеву грамоты Петра Первого
11:26
Нацкорпус "пожалел" Порошенко: обещает не атаковать президента во время дебатов Видео
10:55
"Достать ракетами до Урала": эксперт рассказал, каким оружием Украина может сдержать РФ Видео
10:47
"Великая Азия" как новая ставка Кремля после потери Украины мнение
10:26
Скандал в Кировоградской области: младенец внезапно умер после визита к врачу Видео
10:02
Британские ученые придумали новый "рецепт молодости"
09:53
"Пугачева пахла сексом": Челобанов рассказал об интиме с Примадонной Видео
09:35
Синоптик дала прогноз по Украине на Вербное воскресенье и второй тур выборов 2019 Видео
09:25
"Лома, на очереди ММА": Макгрегор обратился к Ломаченко Видео
09:10
Плоский живот: главные правила борьбы с жиром на животе Видео
08:55
Обложил матом и плюнул в лицо: в Варшаве таксист унизил украинского водителя Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться