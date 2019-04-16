Ученые нашли новые симптомы алкоголизма

16 апреля 2019, 08:03

Выяснилось, что сотрудники, которые фальшиво улыбаются клиентам в течение дня более склонны к алкоголизму.

Алкоголизм
Алкоголизм / Известия

Люди, которые имитируют доброжелательность на работе, употребляют больше алкоголя, чем те, которые не сдерживают эмоций. К таким выводам пришли ученые из университета Буффало.

Опрос провели  среди 2 тысяч человек, работающих в сферах, где нужно много общаться с людьми: продавцами, медсестрами, учителями, сотрудниками колл-центров.

У людей спрашивали, как часто на работе они имитируют доброжелательность и подавляют негативные эмоции, а потом попросили вспомнить, сколько раз в неделю и в каких количествах они выпивают алкоголь.

Выяснилось, что сотрудники, которые фальшиво улыбаются клиентам в течение дня, принимают в несколько раз больше алкоголя, чем те, кто доброжелательность не имитирует. Ученые говорят, что это может стать началом алкоголизма.

Ранее сообщалось, что помимо широко известных негативных последствий от обычного алкоголизма, существуют дрянные результаты и у алкоголизма "пассивного".

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