Эксперты рассказали, когда стоит и не стоит женщинам тратить время на секс

Девушка в постели / Pixabay

Женщинам сильнее всего мешают полноценно наслаждаться интимной жизнью в целом и сексом в частности три фактора – бытовые сложности, стрессы или критических дней либидо может снижаться.

Соответствующее сообщение опубликовал портал Cosmo со ссылкой на опрос, проведенный журналистами вместе с экспертами бренда Freedom.

Фактор №1. Стресс. Когда в женский организме наблюдается стрессовое, то бишь очень мощное физическое или эмоциональное давление, тут уж не до секса – сохранить бы остатки жизненной энергии. Бороться со стрессом специалисты советуют с помощью йоги, дыхательных техник, а также регулярных променадов на свежем воздухе.

Читайте такжеСексологи рассказали, как получить максимальное удовольствие от интимаФактор №2. Период менструации. Большинство дам до сих пор уверены, что секс во время месячных категорически под запретом. Однако эксперты уверяют – в случае, если "красные дни" календаря сопровождаются обильным кровотечением, то интим нужен и даже полезен. Благодаря сексу количество выделений из вагины может уменьшиться, а уровень боли — упасть в два-три раза. Кроме того, чувствительность матки во время месячных увеличивается в несколько раз, а следовательно, оргазм практически стопроцентно окажется гораздо более интенсивным.

Фактор №3. Мигрени/головная боль. Недомогание в районе головы часто крайне мучительно, лишает возможности работать и нормально жить. Причины его возникновения могут быть разными, однако самый популярный вариант — т. н. "головные боли напряжения". Они могут возникать из-за неправильного образа жизни, недостатка сна, стрессов. Секс, по мнению экспертов - один из лучших вариантов от головной боли/мигрени. Поскольку во время интима в женском организме случается мощный выброс гормонов радости − эндорфинов, снимающих напряжение и поднимающих настроение.

Напомним, ранее сексологи поведали о том, в каком возрасте вредно постоянно смотреть порнографию, а также рассказали, какие разновидности оргазмов бывают у женщин.