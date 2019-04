Доктор Комаровский рассказал, как ссоры родителей влияют на здоровье детей

Как конфликты между родителями влияют на здоровье дитя. ⠀ Конечно плохо влияют. Прежде всего потому, что когда мама постоянно выясняет отношения с папой и наоборот, то ребенку очень хочется привлечь внимание мамы и папы, чтобы вы отвлеклись от ругани и подошли к нему, поговорили с ним. И поэтому, в такой ситуации, ребенку болеть как-то очень даже комфортно. ⠀ Но есть еще одна проблема. Когда папа с мамой постоянно выясняют отношения, трудно представить, как вся семья дружно пошла погулять, как мама с папой едут куда-то путешествовать, когда у всех хорошее настроение. ⠀ Конечно же конфликты между родителями плохо влияют на здоровье дитя, но бронхиальная астма чаще развивается не от того, что вы ссоритесь, а от того, что вы не умеете правильно помочь ребенку с острой респираторной вирусной инфекцией и не можете создать в доме нормальные параметры температуры и влажности. Конечно вам не до того, вы ведь все время ругаетесь. Так может быть прекратите? ⠀ #докторкомаровский #видеоЕОК #ссоры #здоровье #семья #дети #конфликты

A post shared by Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy) on Apr 15, 2019 at 5:24am PDT