Доктор Комаровский рассказал, как ссоры родителей влияют на здоровье детей

Ссоры родителей негативно влияют на здоровье детей, предупредил Евгений Комаровский / 1zoom.ru

Доктор Евгений Комаровский сообщил, что конфликты между родителями плохо влияют на здоровье детей.

Когда родители постоянно ссорятся, ребенок хочет привлечь их внимание, и в такой ситуации болеть ему как-то очень даже комфортно, написал врач в Instagram.

Эксперт отметил, что конфликты в семье негативно сказываются на здоровье детей, но бронхиальная астма может появиться у ребенка не из-за ссор, а, в частности, из-за того, что в доме родители не могут создать нормальную температуру и влажность.

"...конфликты между родителями плохо влияют на здоровье дитя, но бронхиальная астма чаще развивается не от того, что вы ссоритесь, а от того, что вы не умеете правильно помочь ребенку с острой респираторной вирусной инфекцией…", — отметил доктор.

Ранее доктор Евгений Комаровский написал, что в детской аптечке непременно должны быть только два лекарства — средство для пероральной регидратации и жаропонижающие препараты.