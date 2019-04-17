На Марсе будут производить грузинское вино

Вино / odessit.ua

Грузинские ученые с помощью своих коллег из американского космического агентства NASA намерены стать первыми, кому удастся сделать вино на Марсе. Эксперты разработали соответствующий космический проект, который получил название IX Millennium.

Как сообщают Аспекты, научные сотрудники из Грузии вдохновились недавно обнаруженным в окрестностях Тбилиси сосудом, в котором находилось вино с выдержкой в 8 тысяч лет. Эксперты задумались о возможности изготовить напиток на поверхности Красной планеты.

IX Millennium предусматривает организацию производства вина. В NASA запустили программу, в рамках которой эксперты рассматривают разные идеи по "присутствию человека" на другой планете. Кураторами проекта выступают Тбилисский университет бизнеса и технологий, компания Space Farms и NASA.

Ученый Николоз Доборжгинидзе рассказал, что с помощью американских специалистов виноделие можно вывести на космический уровень. Авторы проекта уже занялись сбором информации о росте разных сортов винограда в экстремальных условиях. В частности, эксперты намерены отобрать виды, стойкие к ультрафиолетовым лучам.

Space Farms занимается постройкой специальной лаборатории-фермы, которую можно будет установить на Красной планете. Как ожидается, на следующем этапе ученые промониторят рост винограда при низкой температуре и давлении, а также при высоком уровне радиации.

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