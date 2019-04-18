Настоящий прорыв в лечении рака: благодаря "черным ящикам" будут спасены миллионы жизней

Ученые / Reuters

Недавно стало о научном прорыве, который может создать настоящую революцию в медицине. Так, ученым из Кембриджского университета совместно с учеными из Королевского колледжа в Лондоне смогли определить точную причину развития любого онкологического заболевания исходя из ДНК раковых клеток.

Как сообщает BBC, до этого момента у большинства врачей были только общие представления о том, какие вещества могут вызывать рак, но теперь все кардинально поменялось.

Теперь, благодаря каталогу специальных мутаций ДНК специалисты могут определять из-за каких именно внешних факторов развивается рак. Так, теперь станет известно, что повлияло на развитие конкретной опухоли у человека — загрязнение воздуха или же контакт с пестицидами.

Данный перечень маркеров рака уже получил громкое название "черных ящиков", но по мнению ученых их лучше сравнить с отпечатками пальца.

Одна из исследовательниц рассказала, что их детище поможет если не вылечить рак, то уберечь от него остальное человечество, так как теперь будет доподлинно известно какие именно факторы повлияли на развитие раковых клеток.

"В будущем наш каталог позволит врачам точно определять, какое именно вещество привело к развитию рака — а эта информация может оказаться совершенно бесценной, так как позволит принять меры, чтобы оградить других людей от воздействия потенциально опасных канцерогенов", — пояснила одна из авторов исследования, профессор Кембриджа Серена Ник-Занай.

Ранее доктор Евгений Комаровский сообщил, что есть пять симптомов, которые могут свидетельствовать о развитии меланомы — очень злокачественной опухоли, возникающей из клеток, входящих в состав родинок.