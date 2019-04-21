Диетолог рассказал, как определить тип живота и быстро избавиться от него

Живот / Snianna

В канун лета и традиционного для этого времени года щеголяния по пляжу в плавках/купальниках людям стоит присмотреться к своим животам и определить его тип.

Такого мнения придерживается диетолог А-класса и специалист по улучшению формы тела Джеймс Дуиган, сообщает Рositivemed. Лишь узнал об особенностях живота, можно начинать планомерную работу по его улучшению.

Тип №1: "Спасательный круг". Люди с такими животами ведут сидячий образ жизни и склонны к неумеренному поеданию сладостей. Соответственно, им нужно бояться как черту ладана сахара и рафинированных углеводов, которых много в печенье, белом хлебе, макаронах, рисе и пирожных. Вместо этого нужно есть яйца, копченый лосось, курицу-гриль, авокадо, орехи и жирную рыбу.

Читайте такжеПрима-балерина раскрыла секрет утонченного похудения: советы и менюТип №2: "Низкий животик". Этот животик чаще всего наблюдается у людей, которые пытаются по максимуму выдержать баланс между своими семьями и карьерой. Даже если они ходят в "тренажерку" зал, все равно избежать появления такого животика им не удается. Диетолог советует избегать ролика для закачки пресса, потому что так получается чрезмерное давление на мышцы бедер и нижней части спины. Это приводит к выпячиванию мышц живота вперед и образования животика. Кроме того, обязательно пить много воды и кушать продукты, которые легко перевариваются − зеленые овощи, легкий белок (рыбу и курицу).

Тип 3: "Стрессовый живот". Такие люди часто переживают из-за своего успеха. Это, в свою очередь, вызывает синдром раздраженного кишечника, сопровождаемым мощным вздутием живота. Почему и выглядит заметно больше. Поэтому диетолог советует таким людям не пропускать приемы пищи, особенно в утренние часы, а также умеренно налегать на кофеин и избегать нездоровую еду.

Кроме того, обязательно необходимо улучшить сон – чтобы организм нормально вырабатывал гормоны, регулирующие аппетит и обмен веществ. В пищу стоит употреблять продукты, богатые магнием – в частности, темно-зеленые листовые овощи и бразильские орехи.

Напомним, ранее Главред подготовил подборку главных правил борьбы с жиром на животе. До этого чемпион по бодибилдингу назвал золотое правило эффективного похудения.