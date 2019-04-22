Не Нибиру: астролог рассказал, что может уничтожить Землю и что грозит Украине

При нашей жизни никакого "конца света" из-за Нибиру не случится, заверил Влад Росс / David Reneke

22 апреля, в Международный день Земли, астролог Влал Росс рассказал, какие катастрофы могут ждать Землю.

"Очень популярны апокалиптические прогнозы о планете Нибиру, с приближением которой связывают возможный "конец света". Но я могу успокоить: Нибиру нас ни коим образом не коснется. При нашей жизни уж точно никакого "конца света" из-за нее не случится. Но Нибиру остается, пожалуй, одной из главных страшилок. Едва ли не каждый день появляются сообщения, что она едва ли не завтра подлетит к Земле. Но, поймите, такую планету уже давно бы обнаружили астрономы, если бы она входила в нашу солнечную систему", - успокоил Росс.

Читайте такжеОпасность Третьей мировой: астролог рассказал, где может вспыхнуть новая война"Хотя, говорят, есть некая планета. Ее обращение вокруг Солнца занимает 666 лет, по другим данным – 555 лет. Но это все на уровне слухов – эту планету еще до сих пор не нашли. Но, опять-таки, я уверен, что, если эта планета действительно существует, и, если ее траектория каким-то образом будет пересекать земную, это будет установлено астрономами – мы об этом будем знать лет за 20 до этого пересечения. Но такую планету придется очень долго искать. Как известно, срок обращения Плутона вокруг Солнца составляет 247 лет, а тут речь идет о 666 годах. Мы заранее будем знать, когда она будет подлетать. Точнее даже не мы, потому что мы уже умрем к тому времени", - добавил он.

По словам Росса, появление какой-то серьезной планеты "из неоткуда" просто нереально, в таком контексте можно говорить только об астероиде. Но и таковых, которые бы представляли угрозу Земле, тоже нет.

"Что касается возможных природных катастроф и катаклизмов на планете, то тут дела обстоят иначе. Вхождение Урана в Телец, которое произошло в марте этого года, сулит высокую подземную активность. Телец – это всегда символ подземного, вулканов. Так что начинается эпоха извержения вулканов. Так что, чем ближе к середине знака Тельца будет проходить Уран, а это будет в 2020-2022 году, тем более высокой будет вулканическая активность. Потому мне более опасным кажется не глобальное потепление, а вулканическая активность. В результате извержений вулканический пепел может затмить Солнце, из-за чего начнется существенное похолодание на Земле", - рассказал он.

Читайте такжеГороскоп на неделю 22-28 апреля: когда самый опасный день и чего нужно избегатьАстролог отметил, что самое опасное, что нас ждет – это повышенная вулканическая активность по всей Земле. Особенно это будет касаться тихоокеанского региона: Анд, Кордильер, Индонезии, Филиппин, Япония. На этой плите может произойти сильнейший разлом.

"Украина все эти процессы будет ощущать не так ярко, поскольку наша страна не находится ни на одном из разломов. Для нас главное, чтобы пепел не закрывал Солнце. Кроме того, учитывая, что в этот период будут так же землетрясения, нам нужно быть предельно внимательными к дамбам, которые существуют на территории Украины, например, к Киевской дамбе. Эта дамба может "устать" точно так же, как и Шулявский мост", - резюмировал эксперт.

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