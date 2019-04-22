Четыре убийственных дня: что делать во время мощнейших магнитных бурь апреля

Четыре убийственных бури апреля: как уберечься / bashinform.ru

Украинцев поджидает новая порция магнитных бурь.

Начнутся магнитные колебания уже с 22 апреля и закончатся лишь 25-го. А пик непосредственно магнитных бурь придется на 23-24 апреля, свидетельствует календарь магнитных бурь на апрель 2019.

Из плохого: больше всего заденет метеозависимых людей – их ждут проблемы с самочувствием. Всем остальным стоит опасаться усиления нерешительности и агрессивности (как чужой, так и собственной). Эксперты советуют расслабиться и стараться не вступать в конфликты.

Из хорошего: это последние магнитные бури апреля 2019. Больше магнитных колебания не ожидается. Причем не только Пасха 2019 пройдет в спокойной геомагнитной обстановке – но и майские праздники 2019, которые последуют за нею.

Симптомы при магнитных бурях

Магнитные бури часто провоцируют:

сонливость или, наоборот, бессонницу;

внезапное ухудшение самочувствия,

раздражительность,

рассеянность внимания.

Магнитные бури: что делать

В частности, прежде всего стоит обратить внимание на питание. В дни магнитных бурь нужно избегать переедания – оно повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Подробнее читайте в нашем материале Как помочь себе при магнитных бурях.

Кандидат медицинских наук, врач Виктор Сидоренко говорил, что во время магнитных бурь, в первую очередь, страдают центральная нервная система и сердечно-сосудистая системы человека, растет количество инфарктов, инсультов, гипертонических кризисов, увеличивается количество смертей.

По словам психолога Ирины Чуевой, для того, чтобы организм как можно меньше реагировал на погодные и геомагнитные изменения, необходимо укреплять свое здоровье. "Ведите здоровый образ жизни, правильно питайтесь, не забывайте про полноценный отдых и прогулки на свежем воздухе", – рассказала Чуева.