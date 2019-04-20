Тренер объяснил, как похудеть без диет

Для похудения нужно спать не менее 7 часов в сутки, сообщил тренер / 1zoom.ru

Мастер-тренер Ярослав Сойников посоветовал, что для похудения нужно спать не меньше 7 часов сутки, есть три раза в день, убрать вредные продукты в качестве перекусов и ежедневно побольше двигаться.

В неделю нужно как минимум трижды ходить на тренировки, во время каждой тренировки нужно делать силовое упражнение и высокоинтенсивное интервальное упражнение, рассказал эксперт Обозревателю.

По словам собеседника, сон помогает организму восстановиться, снижает стресс, нормализует работу нервной и эндокринной систем и способствует сбрасыванию лишнего веса.

"…Будьте настолько активными, насколько возможно. Постарайтесь посещать как минимум три тренировки в неделю. Каждая из них должна содержать какой-то силовой компонент и компонент высокоинтенсивных интервальных упражнений. Короткие разнообразные тренировки будут поддерживать ваши мышцы и вашу эндокринную систему", — отметил он.

Сойников добавил, что есть лучше трижды в день, в рационе должны быть свежие овощи, зелень и фрукты, нежирное мясо, рыба, яйца и сложные углеводы (каши, в частности, гречка, бобовые).Читайте такжеКак быстро похудеть: ключевые упражнения для похудения

Ранее врач-диетолог Оксана Скиталинская говорила во время чата на Главреде, что лучший способ для похудения весной — совместить правильное питание, ежедневную физическую активность и полноценный сон.