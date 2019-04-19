Первый шаг к бессмертию человека: ученые выяснили, какого цвета смерть

Специалисты выяснили, каким именно образом клетки сообщают друг другу о смерти организма.
Американские ученые сумели определить цвет смерти. В будущем они намерены использовать эти знания при нахождении рецепта бессмертия.
Проведя ряд исследований над червями, специалисты узнали, что у смерти синий цвет. Именно излучение такого цвета образуется в результате некроза.
Проще говоря, специалисты выяснили, каким именно образом клетки сообщают друг другу о смерти организма.
Ранее ученые раскрыли тайну внезапной смерти во сне. Результаты вскрытий погибших от синдромов внезапной смерти обнаружили, что в их мозге наблюдаются нарушения серотониновой системы.
Также ученые нашли новую неожиданную причину ранней смерти. Стало известно, что риск преждевременной смерти у одиноких мужчин и женщин увеличивался примерно вдвое.